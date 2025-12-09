Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 3 | scuole chiuse a Montefredane Il sindaco | Al momento tutto sotto controllo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Montefredane, in Irpinia, poco dopo mezzanotte. L'evento segue un precedente sismo di magnitudo 4 avvenuto il 25 ottobre, e ha portato alla chiusura delle scuole nel paese. Il sindaco rassicura: “Al momento tutto sotto controllo”.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi martedì 9 dicembre a Montefredane, in provincia di Avellino, dove il 25 ottobre c'era già stato un evento sismico, ma di magnitudo 4. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 23 novembre 1980 il terremoto dell’Irpinia mise in ginocchio l’Italia. Da quella tragedia nacque però qualcosa di grande: lo spirito del volontariato organizzato, la Protezione Civile, l’idea che la comunità potesse essere più forte di qualunque emergenza. Die - facebook.com Vai su Facebook

#23novembre 1980-2025: 45° anniversario del terremoto in #Irpinia Nell'Aula di #PalazzoMadama, il cordoglio del Presidente del Senato #Fanfani e del Presidente del Consiglio #Forlani e le interrogazioni al Ministro dell'interno #Rognoni senato.it/service/ Vai su X

