Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 3 | scuole chiuse a Montefredane Il sindaco | Al momento tutto sotto controllo

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Montefredane, in Irpinia, poco dopo mezzanotte. L'evento segue un precedente sismo di magnitudo 4 avvenuto il 25 ottobre, e ha portato alla chiusura delle scuole nel paese. Il sindaco rassicura: “Al momento tutto sotto controllo”.

