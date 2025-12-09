Terremoto in Irpinia nella notte magnituto 3.0 | scuole chiuse

Nella notte, un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Montefredane, in provincia di Avellino, poco dopo la mezzanotte. La scossa ha provocato l’immediata chiusura delle scuole e generato preoccupazione tra la popolazione locale.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi a Montefredane, in provincia di Avellino. L'evento, localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondità di 11 chilometri, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. "Al momento non si registrano danni a persone o cose", ha scritto in piena notte il sindaco Ciro Aquino in un post social, annunciando di essersi "subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino" e di aver "emanato un'ordinanza di chiusura della scuola, in via precauzionale, per la giornata di oggi" per consentire "le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Terremoto in Irpinia nella notte, magnituto 3.0: scuole chiuse

News recenti che potrebbero piacerti

Il 23 novembre 1980 il terremoto dell’Irpinia mise in ginocchio l’Italia. Da quella tragedia nacque però qualcosa di grande: lo spirito del volontariato organizzato, la Protezione Civile, l’idea che la comunità potesse essere più forte di qualunque emergenza. Die - facebook.com Vai su Facebook

#23novembre 1980-2025: 45° anniversario del terremoto in #Irpinia Nell'Aula di #PalazzoMadama, il cordoglio del Presidente del Senato #Fanfani e del Presidente del Consiglio #Forlani e le interrogazioni al Ministro dell'interno #Rognoni senato.it/service/ Vai su X

Terremoto in Irpinia nella notte, magnituto 3.0: scuole chiuse - La scossa è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte a Montefredane, in provincia di Avellino, dove il 25 ottobre c'era già stato un evento sismico, ma di magnitudo 4. Come scrive tg24.sky.it