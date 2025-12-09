Terremoto in Irpinia nella notte magnituto 3.0 | scuole chiuse

9 dic 2025

Nella notte, un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Montefredane, in provincia di Avellino, poco dopo la mezzanotte. La scossa ha provocato l’immediata chiusura delle scuole e generato preoccupazione tra la popolazione locale.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi a Montefredane, in provincia di Avellino. L'evento, localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondità di 11 chilometri, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. "Al momento non si registrano danni a persone o cose", ha scritto in piena notte il sindaco Ciro Aquino in un post social, annunciando di essersi "subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino" e di aver "emanato un'ordinanza di chiusura della scuola, in via precauzionale, per la giornata di oggi" per consentire "le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

