Terremoto in Giappone il boato del sisma ripreso dalle telecamere di sicurezza

Un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la costa di Aomori, nel nord del Giappone, causando almeno 33 feriti. L'evento si è verificato intorno alle 23:15 di lunedì, e le telecamere di sicurezza hanno catturato il boato del sisma. L'area è stata scossa da un forte tremore che ha generato preoccupazione tra la popolazione locale.

Almeno 33 persone sono rimaste ferite dopo che il terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale giapponese di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, prima che tutti gli allarmi fossero revocati. L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Nelle immagini il momento del sisma ripreso da alcune videocamere di sorveglianza e i danni ad alcuni edifici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Giappone, il boato del sisma ripreso dalle telecamere di sicurezza

