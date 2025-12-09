Terremoto di Magnitudo 3.0 scuote l’Avellinese | epicentro a Montefredane

Il 9 dicembre 2025, l'Avellinese è stato scosso da un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a Montefredane, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L'evento ha interessato la zona, suscitando attenzione tra la popolazione e le autorità locali.

Montefredane (AV), 9 dicembre 2025 – Un evento sismico di magnitudo ML 3.0 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel territorio della provincia di Avellino. La scossa è avvenuta alle ore 00:01:23 (ora italiana) del 9 dicembre 2025, corrispondente alle 23. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Terremoto di magnitudo ML 3.2 del 08-12-2025 ore 20:28:10 al largo della costa romagnola - facebook.com Vai su Facebook

Un terremoto di magnitudo 7,5 sulla scala Richter si è registrato al largo del Giappone, a una profondità di 50 chilometri davanti alla costa della prefettura di Aomori. L’allerta tsunami, emessa dall’agenzia meteorologica giapponese, è stata revocata dopo alcu Vai su X

Giappone, terremoto di magnitudo 7,6. Scattata l'allerta tsunami, onde fino a 40 centimetri - Un forte terremoto ha scosso la costa settentrionale del Giappone, con l'agenzia meteorologica del Paese che ha registrato due onde di tsunami di 40 centimetri e i media locali che parlano di fe ... Scrive msn.com