Terremoto di magnitudo 3.0 in Irpinia scuole chiuse a Montefredane Il sindaco | Al momento nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita a Montefredane, nell'Irpinia, poco dopo la mezzanotte. La notte si è conclusa con scuole chiuse e senza danni segnalati, secondo le parole del sindaco. L'evento ha generato momenti di paura tra i residenti, ma al momento non si registrano conseguenze gravi.

Notte di paura nell’Avellinese. A Montefredane, nella provincia irpina, è stata registrata appena un minuto dopo la mezzanotte di oggi una scossa di magnitudo 3.0. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nella sua sede di Roma, ha stimato l ‘ipocentro – cioè il punto di origine di rottura della crosta terrestre – a una profondità di 11 km. Già il 25 ottobre, sempre in provincia di Avellino, c’erano stati eventi sismici con apici vicini al 4.0. Le scosse sono state percepite in numerosi centri della provincia, tra le cittadine entro 10 km è presente anche il capoluogo. Il comune più vicino all’epicentro rimane però Montefredane, il cui sindaco Ciro Aquino assicura: “Al momento non si registrano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto di magnitudo 3.0 in Irpinia, scuole chiuse a Montefredane. Il sindaco: “Al momento nessun danno”

