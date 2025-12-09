Terremoto al San Raffaele | si è dimesso l’amministratore unico Francesco Galli

Milanotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una riunione d’urgenza del consiglio di amministrazione, Francesco Galli si è dimesso dal ruolo di amministratore unico dell’Irccs Ospedale San Raffaele, in seguito alle recenti vicende legate a un terremoto interno. La decisione segna un cambiamento importante nella gestione dell’istituto, suscitando attenzione sulle future strategie e riforme dell’ospedale.

Si è dimesso dal suo incarico dopo una riunione d’urgenza del consiglio di amministrazione Francesco Galli, amministratore unico dell’Irccs Ospedale San Raffaele. Il cda, nel dettaglio, ha votato all’unanimità la procedura di revoca nei suoi confronti."Infermieri in appalto incapaci, situazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

terremoto san raffaele 232San Raffaele, cosa sta succedendo all’ospedale modello? Il caos con gli infermieri esterni, il reparto andato in tilt e le dimissioni lampo dell’ad - Terremoto all’Irccs di via Olgettina con il passo indietro di Francesco Galli dopo il cortocircuito organizzativo nella notte tra il 6 e il 7 dicembre. Lo riporta msn.com

