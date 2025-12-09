Terremoto a Montefredane con scossa di magnitudo 3,0 scuole chiuse dal sindaco | Non tornerò a dormire

Un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Montefredane, in provincia di Avellino, causando la chiusura delle scuole e preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco ha annunciato la decisione di sospendere le attività scolastiche, esprimendo preoccupazione per la sicurezza e la necessità di verifiche approfondite.

Terremoto in provincia di Avellino, a Montefredane: nuova scossa di magnitudo 3.0 e scuole chiuse, la scelta del sindaco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

