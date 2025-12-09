Terremoti | scossa magnitudo 3.0 nella notte in Irpinia scuole chiuse

Nella notte, la zona di Montefredane in provincia di Avellino è stata interessata da una scossa di terremoto di magnitudo 3.0. L'evento sismico si è verificato poco dopo mezzanotte, causando preoccupazione tra la popolazione e la conseguente chiusura delle scuole locali.

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Montefredane, in provincia di Avellino, poco dopo mezzanotte. La scossa, registrata dall'Ingv, è stata avvertita ad una profondità di 11 chilometri. "Abbiamo attivato il Coc e mi sono prontamente messo in contatto con la prefettura di Avellino e sono arrivati carabinieri per le prime verifiche", ha spiegato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. "Sto tentando di rassicurare i concittadini che mi stanno scrivendo e chiamando: al momento non si registrano danni a cose o persone ma sono costretto, a scopo precauzionale, a chiudere le scuole", ha specificato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

