Terre Cevico brinda con Unicredit Patto per investire sull’innovazione

Terre Cevico e UniCredit hanno firmato un accordo strategico per promuovere l’innovazione e la crescita delle aziende associate. La collaborazione mira a facilitare l’accesso alle risorse finanziarie e a sostenere lo sviluppo della storica cooperativa vitivinicola, rafforzando il legame tra il settore agricolo e il mondo finanziario.

UniCredit e Terre Cevico hanno sottoscritto un accordo per sostenere la crescita delle aziende associate e agevolare i soci della storica cooperativa vitivinicola nell'accesso alle risorse. La banca mette a disposizione infatti finanziamenti per rafforzare le potenzialità di sviluppo della catena produttiva, supportando gli investimenti necessari. Unicredit porta consulenza specializzata, formazione, prodotti e soluzioni in grado di coprire le esigenze di liquidità su tutta la filiera, finalizzati ai processi sostenibili di adeguamento tecnologico e allo sviluppo dell'export. Terre Cevico nasce nel 1963 come consorzio e si trasforma nel 2024 in cooperativa, producendo vino dalle uve conferite dai soci viticoltori del territorio romagnolo e commercializzando i prodotti dalle cantine associate anche fuori regione.

