Terni Marco Cecconi sul rinvio a giudizio del sindaco Bandecchi | La forma è anche più della mezza sostanza

Ternitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio. Sono trascorsi esattamente sei giorni dall’udienza svoltasi nella sala del tribunale cittadino, lo scorso 3 dicembre. Il prossimo 22 gennaio è prevista la prima udienza dopo i fatti risalenti in Consiglio comunale, alla fine del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

