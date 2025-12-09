Terni intesa tra Istituto Tecnico Tecnologico e UniPg | Collaborazione strutturata organica e continuativa a vantaggio della formazione

Ternitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una convenzione tra il dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi di Perugia e l’Istituto tecnico tecnologico ‘Allievi-San Gallo’ è stata sottoscritta nella sede di Pentima. A siglare l’accordo nel corso della mattinata di martedì 9 dicembre, il Direttore del Dipartimento Gianluca. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Terni, gli studenti dell'istituto Allievi Sangallo in finale alle Metaversiadi - L’Istituto Tecnico tecnologico Allievi Sangallo in finale alle Metaversiadi, le prime gare di scienze naturali, fisica e inglese in un format basato sulla gamification, e realtà virtuale. ilmessaggero.it scrive