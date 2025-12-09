Ternana in bilico la posizione di Massimo Ferrero La società al lavoro per evitare la ‘mannaia’ penalizzazione

Una possibile separazione tra Massimo Ferrero e la Ternana calcio. La famiglia Rizzo infatti sta valutando di interrompere il rapporto professionale con l’ex presidente della Sampdoria, a tre mesi dall’insediamento. Una decisione che potrebbe arrivare a stretto giro, nonostante le recenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

