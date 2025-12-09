Terapia genica rivoluzionaria elimina tumori del sangue incurabili nel 64% dei pazienti

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercatori britannici hanno messo a punto una forma evoluta dell'immunoterapia CAR-T contro il cancro chiamata BE-CAR7. Il trattamento innovativo è stato in grado di eliminare i tumori nel 64% dei pazienti affetti da una forma incurabile di leucemia linfoblastica acuta di tipo T. Alcuni risultano in remissione dalla malattia da 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Malattia di Huntington: la speranza arriva dalla terapia genica. Ecco cosa può cambiare per i pazienti

Malattia di Huntington, per la prima volta un trattamento sperimentale basato su una terapia genica sembra molto promettente

Ricerca, terapia genica all’SR-Tiget: da NY a Milano per studiare il cervello

terapia genica rivoluzionaria eliminaTerapia genica rivoluzionaria elimina tumori del sangue incurabili nel 64% dei pazienti - Ricercatori britannici hanno messo a punto una forma evoluta dell'immunoterapia CAR- Scrive fanpage.it