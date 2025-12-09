terapia car t quando servono per la cura delle malattie del sangue

Quando si parla di terapie mirate e personalizzate, nulla può essere più “specifico” delle cellule dello stesso paziente opportunamente predisposte per agire nei confronti di unità tumorali specifiche. In questo senso, le CAR-T rappresentano uno strumento fondamentale in chiave di cura per diverse malattie del sangue e, in futuro, per diverse altre indicazioni. Recentemente, nel corso di un evento organizzato da AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma) sulla realtà in Toscana si è fatto il punto su ciò che è oggi disponibile e su quanto arriverà. Con uno sguardo che ovviamente è più generale e va oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

