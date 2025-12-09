Teotino | Milan? La novità è che abbiano fatto una partita di assalto non di gestione

Gianfranco Teotino commenta la recente prestazione del Milan, sottolineando come la squadra abbia adottato un approccio più offensivo e aggressivo. Dopo la vittoria in rimonta, il giornalista sportivo evidenzia la novità rispetto alle modalità di gioco abituali, evidenziando un cambio di atteggiamento da parte dei rossoneri.

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

