Teotino | Milan? La novità è che abbiano fatto una partita di assalto non di gestione
Gianfranco Teotino commenta la recente prestazione del Milan, sottolineando come la squadra abbia adottato un approccio più offensivo e aggressivo. Dopo la vittoria in rimonta, il giornalista sportivo evidenzia la novità rispetto alle modalità di gioco abituali, evidenziando un cambio di atteggiamento da parte dei rossoneri.
Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta del Milan.
Lucca potrebbe lasciare il Napoli a gennaio e la Roma, vista la situazione attaccanti, guarda l'evolversi della faccenda con attenzione Anche il Milan sarebbe interessato a Lucca: le vie del calciomercato sono infinite. - facebook.com Vai su Facebook
Teotino: "Fischi a Leao ingenerosi, le cose migliori del Milan le crea sempre lui" - 0 dai rossoneri grazie a un gol di Pulisic, commentando anche i fischi di San Siro a Leao. Da tuttomercatoweb.com
