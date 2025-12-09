Teodora storia di un miracolo fatto in casa

Teodora, nata nel 1965 all’interno di un istituto scolastico gestito da suore, ha attraversato decenni di crescita e sfide. Nel 1992, con determinazione, ha raggiunto traguardi straordinari, diventando simbolo di resilienza e successo. La sua storia è un esempio di come una comunità possa trasformare un sogno in un miracolo.

Fondata nel 1965 nell’ambito di un istituto scolastico, gestito da suore, è diventata sinonimo di ‘Invincible armada’ quando nel 1992 issò il proprio vessillo sul tetto del mondo. Nel frattempo l’Olimpia Teodora aveva illustrato la propria bacheca con undici scudetti – tutti consecutivi, dal 1981 – due Coppe Campioni (nel 1988 fu il primo club occidentale ad infrangere l’egemonia della cortina di ferro, e questa schierava nazionali camuffate da società, vedi Uralochka Sverdlovsk, Dynamo Berlino o Cska Sofia). Si aggiungano sei Coppe Italia, quattro scudetti Juniores e tre per la categoria Ragazze, tutti allori che confermano la capillare e determinante opera per la promozione a livello giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teodora, storia di un miracolo fatto in casa

