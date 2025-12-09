Tenta lo shopping natalizio con uno zaino schermato ma il colpo fallisce | arrestato 26enne straniero
Tenta lo shopping natalizio con uno zaino schermato ma il colpo fallisce. arrestato 26enne straniero.I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 26enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di un tentativo di furto ai danni di un negozio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
