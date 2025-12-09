Tensione nel Pacifico | bagarre tra caccia cinesi e giapponesi ira di Tokyo

It.insideover.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano le tensioni nel Pacifico con uno scontro tra caccia cinesi e giapponesi, che ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità regionale. L'incidente coinvolge velivoli imbarcati su una portaerei cinese e intercettori decollati dalle coste del Giappone, evidenziando le crescenti tensioni tra le due potenze nella regione.

Alta tensione nel Pacifico dopo la bagarre che ha visto protagonisti caccia imbarcati su una portaerei cinese e intercettori decollati dalle coste del Giappone. Quello che Tokyo ha definito come l’ennesimo degli episodi “pericolosi”, è stato registrato domenica, quando il Giappone ha accusato dei piloti cinesi di aver illuminato con i propri radar aerei delle Forze di Autodifesa. I caccia multiruolo J-15 decollati dalla portaerei cinese Liaoning, hanno puntato i loro radar di controllo del fuoco contro F-15J giapponesi, decollati per intercettare possibili violazioni dello spazio aereo al largo di Okinawa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

