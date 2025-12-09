Tensione in prima commissione Francesca Sanna del Pd abbandona i lavori

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere una seduta tecnica, lunga, dedicata ai quaranta articoli del nuovo regolamento della polizia urbana. E invece, in prima commissione, neanche il tempo di iniziare con le discussioni che la consigliera del Partito democratico, Francesca Sanna, abbandona l'aula sbattendo la porta.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Tensione altissima prima di Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi

Pisa-Fiorentina ad alta tensione, scontri tra i tifosi prima dell'inizio della partita

Scontri fra tifosi prima di Pisa – Fiorentina: attimi di tensione