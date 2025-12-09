Tensione in prima commissione Francesca Sanna del Pd abbandona i lavori
Doveva essere una seduta tecnica, lunga, dedicata ai quaranta articoli del nuovo regolamento della polizia urbana. E invece, in prima commissione, neanche il tempo di iniziare con le discussioni che la consigliera del Partito democratico, Francesca Sanna, abbandona l'aula sbattendo la porta.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Tensione altissima prima di Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi
Pisa-Fiorentina ad alta tensione, scontri tra i tifosi prima dell'inizio della partita
Scontri fra tifosi prima di Pisa – Fiorentina: attimi di tensione
*Rissa dopo Palomonte–Serre: dirigente colpito al volto* ? Tensione altissima nel post-gara di Prima Categoria Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #aveva #rissa #palomonte #serre #tensione #prima #categoria #dopo #d - facebook.com Vai su Facebook
Tensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola Vai su X
Arriva il saldo Imu: Palermo è la città meno cara d'Italia
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine