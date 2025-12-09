Tennis riparte da Seul il ' duello' tra Sinner e Alcaraz
AGI - Riparte il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due saranno protagonisti in un'esibizione a Seul tra circa un mese e questo incontro segnerà il loro start stagionale. "Le rivalità sono fondamentali per il nostro sport. Federer, Nadal, Djokovic e Murray lo hanno dimostrato nella loro epoca. È bello sapere che sto sviluppando qualcosa di simile con Carlos. Questi duelli rendono il tennis più emozionante, per i tifosi e per noi giocatori" ha detto Sinner, come riporta Tennis Korea. Essere accostati a quei grandi campioni, ha aggiunto Alcaraz, "è un vero onore. Le rivalità accendono l'interesse dei tifosi: io stesso sono cresciuto ispirandomi a quella tra Nadal e Federer. 🔗 Leggi su Agi.it
Tennis, Sinner riparte da Pechino: ho lavorato su qualcosa di nuovo
Tennis, Sinner riparte dal Six Kings Slam: “Sto bene”
AL TENNIS PROIETTI SUCCESSO DELLA PRIMA TAPPA INTRACIRCOLO DEL F.J.P. La nuova stagione tennistica riparte con l'attività promozionale, grande equilibrio e alla fine tutti contenti, vincitori e vinti... Ecco i qualificati alla prima tappa provinciale che - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, riparte da Seul il 'duello' tra Sinner e Alcaraz - I due saranno protagonisti in un'esibizione a Seul tra circa un mese e questo incontro segnerà il loro start stagionale. Si legge su msn.com
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it