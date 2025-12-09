Tennis riparte da Seul il ' duello' tra Sinner e Alcaraz

AGI - Riparte il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due saranno protagonisti in un'esibizione a Seul tra circa un mese e questo incontro segnerà il loro start stagionale. "Le rivalità sono fondamentali per il nostro sport. Federer, Nadal, Djokovic e Murray lo hanno dimostrato nella loro epoca. È bello sapere che sto sviluppando qualcosa di simile con Carlos. Questi duelli rendono il tennis più emozionante, per i tifosi e per noi giocatori" ha detto Sinner, come riporta Tennis Korea. Essere accostati a quei grandi campioni, ha aggiunto Alcaraz, "è un vero onore. Le rivalità accendono l'interesse dei tifosi: io stesso sono cresciuto ispirandomi a quella tra Nadal e Federer. 🔗 Leggi su Agi.it

