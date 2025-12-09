Tenerife quattro morti travolti da un’onda anomala a Los Gigantes

Un tragico incidente a Tenerife ha causato la morte di quattro turisti, rimasti travolti da un’onda anomala nella piscina naturale di Los Gigantes. L’evento ha anche coinvolto altre persone ferite, suscitando sgomento e preoccupazione tra visitatori e locali nelle Isole Canarie.

Quattro turisti sono morti e più persone sono rimaste ferite a Tenerife, sulle Isole Canarie, dopo essere stati travolti da un’onda anomala nella piscina naturale dell’Isola del Granchio, presso la costa di Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, nonostante un’allerta meteo in vigore fin da venerdì. Tre vittime sono morte sul colpo, mentre la quarta è deceduta in ospedale durante la notte. L’allerta per onde eccezionali fra i 2 e i 3,5 metri era stata diramata dalla Direzione generale delle emergenze del Governo delle Canarie, che ha stabilito la preallerta per mare particolarmente mosso su tutto l’arcipelago a partire da venerdì. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tenerife, quattro morti travolti da un’onda anomala a Los Gigantes

