La Tendenza Ortombina si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo inedito, in programma il 7 dicembre. Tra interpretazioni straordinarie di Sara Jakubiak, proveniente dal Michigan, e Najmiddin Mavlyanov, nato a Samarcanda, insieme all’orchestra e al coro, l’evento promette un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

C’è questa meraviglia della Sara Jakubiak che arriva dal Michigan e il tenore (Najmiddin MavlyanovSergej) che è nato a Samarcanda, l’orchestra e il coro. Ma l’avete sentito il finale? È un mini “Va pensiero” questo coro di otto battute: quando l’umanità sa che non c’è più niente da fare si abbandona al canto. E il secondo atto, col valzer, sembra “Il cavaliere della rosa”; Boris, il suocero, il basso, sembra il barone Ochs. È un’opera spumeggiante, uno spumeggiare di musica e teatro: Šostakóvi? scriveva colonne sonore da film. Non lo tieni, il sovrintendente della Scala Fortunato Ortombina fresco d’undici minuti abbondanti d’applausi all’apertura di stagione con la Lady Macbeth del distretto di Mcensk, più di tre ore di russo, sesso e violenza emendati dalla censura stalinista fin nei sottopancia della diretta in pre-prima serata su Raiuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it