Temperature fino a 20 gradi sorpresa meteo verso Natale | caldo anomalo Le previsioni

Le previsioni meteo verso il Natale delineano uno scenario sorprendentemente lontano dalle tipiche atmosfere invernali. Dopo la giornata dell’Immacolata, infatti, il quadro meteorologico registra una brusca inversione di tendenza rispetto alla fine di novembre e ai primi giorni di dicembre, aprendo una fase dominata da un potente anticiclone sub tropicale. Secondo quanto spiegato da 3B Meteo, un sistema di alta pressione di origine africana ha esteso il proprio dominio su gran parte del Mediterraneo, dalla Spagna all’Italia, mentre il maltempo si è spostato verso est, colpendo Grecia, Egeo e Mediterraneo orientale con temporali violenti e alluvioni lampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it