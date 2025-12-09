Teleselling aggressivo | l’Antitrust multa sei call center per pratiche commerciali ingannevoli
Piovono multe sui call center che hanno fatto attività di teleselling "selvaggio", cioè le chiamate ad ogni ora e con qualunque scusa, per attivare nuovi contratti. Plaudono i consumatori che però sottolineano come, nonostante le nuove regole dell’autorità per le telecomunicazioni, le telefonate continuino ad arrivare. L' Antitrust ha annunciato infatti di aver multato per 520.000 euro sei società. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dal 19 novembre Agcom ha introdotto un nuovo filtro per fermare le chiamate di telemarketing aggressivo Ma quindi perché continuiamo a ricevere chiamate dall’estero? Il motivo: https://fanpa.ge/fvMr7 - facebook.com Vai su Facebook
Protocollo d’Intesa #poliziadistato @EnelGroupIT Collaborazione per protezione infrastrutture elettriche critiche cyber security contrasto furti energia frodi e telemarketing aggressivo, efficientamento energetico delle strutture della Polizia poliziadistato.it/articol Vai su X
Teleselling aggressivo: l’Antitrust multa sei call center per pratiche commerciali ingannevoli - Piovono multe sui call center che hanno fatto attività di teleselling "selvaggio", cioè le chiamate ad ... Come scrive gazzettadelsud.it
