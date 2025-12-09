Piovono multe sui call center che hanno fatto attività di teleselling "selvaggio", cioè le chiamate ad ogni ora e con qualunque scusa, per attivare nuovi contratti. Plaudono i consumatori che però sottolineano come, nonostante le nuove regole dell’autorità per le telecomunicazioni, le telefonate continuino ad arrivare. L' Antitrust ha annunciato infatti di aver multato per 520.000 euro sei società. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Teleselling aggressivo: l’Antitrust multa sei call center per pratiche commerciali ingannevoli