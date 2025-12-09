Tegola Milan Leao va KO | Supercoppa a rischio
Brutte notizie per il Milan: Rafael Leao è stato costretto ad abbandonare il campo già alla mezz’ora del primo tempo nella sfida contro il Torino. L’attaccante portoghese si è fermato dopo aver avvertito un dolore alla gamba destra, subito dopo una conclusione verso la porta difesa da Israel. Leao si è immediatamente portato la mano all’inguine, segnale evidente di un problema muscolare che non gli ha permesso di proseguire la partita. Leao verrà sottoposto agli esami strumentali nella giornata di oggi per capire l’entità del problema e i tempi di recupero. Lo staff tecnico, per ora, resta cauto: anche Landucci, vice di Allegri e oggi in panchina, ha confermato soltanto che il portoghese ha sentito “ un fastidio agli adduttori ”, senza sbilanciarsi oltre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Napoli, tegola Buongiorno: salta il Milan? La battuta amara di Conte
Napoli, tegola Buongiorno: tre settimane di stop. Salta Milan e Champions
Juventus Milan, un’altra tegola per Allegri dopo l’espulsione di Estupinian: infortunio per un titolare in difesa. Tutti gli aggiornamenti
Leao e una tegola che può rovinare il Milan e Allegri in vista della Supercoppa Secondo La Gazzetta dello Sport, le speranze sono davvero minime ? #ACMilan #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
#fantacalcio: tegola #leao costretto al cambio #torinomilan Vai su X
Ultime Milan, Leao finisce ko: il suo stop rischia di diventare una tegola pesantissima - Tensione in casa Milan dopo l’ultimo successo: l’attenzione ora ruota attorno alle condizioni di Rafael Leao che può saltare alcune sfide decisive. Da notiziemilan.it
