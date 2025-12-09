Tegola Milan Leao va KO | Supercoppa a rischio

Ilnerazzurro.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per il Milan: Rafael Leao è stato costretto ad abbandonare il campo già alla mezz’ora del primo tempo nella sfida contro il Torino. L’attaccante portoghese si è fermato dopo aver avvertito un dolore alla gamba destra, subito dopo una conclusione verso la porta difesa da Israel. Leao si è immediatamente portato la mano all’inguine, segnale evidente di un problema muscolare che non gli ha permesso di proseguire la partita. Leao verrà sottoposto agli esami strumentali nella giornata di oggi per capire l’entità del problema e i tempi di recupero. Lo staff tecnico, per ora, resta cauto: anche Landucci, vice di Allegri e oggi in panchina, ha confermato soltanto che il portoghese ha sentito “ un fastidio agli adduttori ”, senza sbilanciarsi oltre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

