tedofora valdarnese il sogno di matilde

Un’altra giovane valdarnese porterà la fiaccola olimpica. Si tratta di Matilde Crimmi, 17 anni – ne compirà 18 a breve – residente a San Giovanni Valdarno e studentessa del Liceo "Giovanni da San Giovanni", dove frequenta il quarto anno dell’indirizzo di Scienze Umane. Matilde pratica tennis al Tennis Club Montevarchi ed è stata selezionata tra i tedofori che parteciperanno alla staffetta in vista dei prossimi Giochi Olimpici. Il suo percorso di candidatura è stato semplice e diretto: all’inizio dell’anno, venuta a conoscenza della ricerca di tedofori per le Olimpiadi, ha compilato il form ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it