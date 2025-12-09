Teatro Dalla di Manfredonia stagione 2025 2026 | in scena ' Diciassette Cavallini’ di Rafael Spregelburd

Uno spettacolo internazionale è atteso al Teatro ‘Lucio Dalla’ di Manfredonia per il secondo appuntamento di ‘respIRA’, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune, da Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.Il 10 dicembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it