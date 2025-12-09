Teatro 4 Mori sabato 13 dicembre lo spettacolo Popcorn Cechov Affinità e divergenze nella vita di relazione
Il Piccolo Teatro Città di Livorno debutta in una delle sale più rappresentative della città, il Cinema Teatro 4 Mori, per celebrare i settant’anni del processo storico da cui trae origine la Compagnia. L’anniversario viene festeggiato con “Popcorn Cechov. Affinità e divergenze nella vita di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
