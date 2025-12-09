taverna la riggiola piatti partenopei per i protagonisti di x factor

NAPOLI – Risotto agli agrumi, linguine agli scampi e sorbetto al mandarino. Rob la vincitrice di X Factor 2025 e la terza classificata Delia, dopo le fatiche della finale, che si è svolta a Napoli in Piazza del Plebiscito, si sono fermate in città, e tra le tappe del tour hanno trascorso la pausa pranzo alla “Taverna La Riggiola” di Chiaia. Per Roberta Scandurra, guidata in gara da Paola Iezzi, vegetariana, lo chef Marco Montella ha preparato un risotto acquerello con burro agrumato e parmigiano. Delia Buglisi, concorrente nella squadra di Jack La Furia, ha ordinato linguine agli scampi. Entrambe di origine siciliana hanno concluso il pranzo con un sorbetto al mandarino e poi caffè espresso. 🔗 Leggi su Primacampania.it

