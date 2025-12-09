Tatiana Tramacere scomparsa per 10 giorni i familiari non denunceranno l'amico che l'ha nascosta Dragos Gheormescu
La famiglia di Tatiana Tramacere non sporgerà denuncia nei confronti dell'amico della 27enne, Dragos Ioan Gheormescu, che per 10 giorni l'ha ospitata e nascosta in casa sua a Nardò.
Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Il fratello di Tatiana Tramacere: “Andava da un’amica ma non è mai arrivata. Da allora il buio”
“Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva
Dopo 11 giorni di angoscia, Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva giovedì scorso, poco distante dalla sua abitazione, a casa dell'amico Dragos Gheormescu.
Tatiana Tramacere, perché non si reggeva in piedi? Il legale di Dragos: «Forse un problema di alimentazione».
La famiglia di Tatiana Tramacere non sporgerà denuncia nei confronti dell'amico della 27enne, Dragos Ioan Gheormescu, che per 10 giorni l'ha ospitata
