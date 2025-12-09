Tatiana Tramacere scomparsa per 10 giorni i familiari non denunceranno l'amico che l'ha nascosta Dragos Gheormescu

La famiglia di Tatiana Tramacere non sporgerà denuncia nei confronti dell'amico della 27enne, Dragos Ioan Gheormescu, che per 10 giorni l'ha ospitata e nascosta in casa sua a Nardò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

