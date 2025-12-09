Tatiana Tramacere lo sfogo del cugino | Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore l’odio vuole tragedie
La famiglia di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò che si credeva scomparsa ma che in realtà si era nascosta a casa del fidanzato Dragos, fa quadrato intorno alla giovane dopo le numerose critiche che l’hanno investita. In particolar modo è stato il cugino Lorenzo a sottolineare come la vicenda della ragazza meriti “rispetto” parlando di Tatiana come di una giovane che evidentemente ha incontrato un disagio che bisogna comprendere. Il ragazzo, infatti, ha scritto sul suo profilo Facebook: “Lasciatemi essere brutalmente sincero: molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore. Una morte, un colpo di scena, qualcosa da raccontare. 🔗 Leggi su Tpi.it
Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Il fratello di Tatiana Tramacere: “Andava da un’amica ma non è mai arrivata. Da allora il buio”
“Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva
Tatiana Tramacere ritrovata viva: il cugino Lorenzo difende la 27enne dalle critiche social Dopo 11 giorni di angoscia, Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva giovedì scorso, poco distante dalla sua abitazione, a casa dell’amico Dragos Gheormescu. Nonos - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, perché non si reggeva in piedi? Il legale di Dragos: «Forse un problema di alimentazione». La questione del... Vai su X
“Volevate trovarla morta…”, lo sfogo del cugino di Tatiana Tramacere. Non esclusa una denuncia contro l’amico Dragos - È l’incipit durissimo del lungo post pubblicato su Facebook da Lorenzo Tramacere, cugino di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa per undici giorni e ritrovata gi ... ilfattoquotidiano.it scrive
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it