Tatiana Tramacere la famiglia crede a Dragos | Non ci sarà alcuna denuncia

Leggo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere e la sua famiglia non denunceranno Dragos Ioan Gheormescu. L'ipotesi ventilata nei giorni scorsi di una eventuale denuncia da parte della ragazza di 27 anni scomparsa il 24. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tatiana Tramacere, la famiglia crede a Dragos: «Non ci sarà alcuna denuncia»

