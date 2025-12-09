Tatiana Tramacere la famiglia crede a Dragos | Non ci sarà alcuna denuncia Ma il cellulare è ancora sotto sequestro
Tatiana Tramacere e la sua famiglia hanno dichiarato di non voler sporgere denuncia contro Dragos Ioan Gheormescu, nonostante le recenti tensioni e le indagini in corso. Il cellulare della giovane, scomparsa il 24, rimane sotto sequestro, alimentando l'incertezza sulla vicenda.
Tatiana Tramacere e la sua famiglia non denunceranno Dragos Ioan Gheormescu. L'ipotesi ventilata nei giorni scorsi di una eventuale denuncia da parte della ragazza di 27 anni scomparsa il 24. 🔗 Leggi su Leggo.it
Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Il fratello di Tatiana Tramacere: “Andava da un’amica ma non è mai arrivata. Da allora il buio”
“Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva
Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos" - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X
Tatiana Tramacere, la famiglia crede a Dragos: «Non ci sarà alcuna denuncia» - L'ipotesi ventilata nei giorni scorsi di una eventuale denuncia da parte della ragazza di 27 anni scomparsa il ... Scrive leggo.it
