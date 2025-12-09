Tatiana Tramacere la famiglia chiude il caso | Nessuna denuncia contro Dragos

Thesocialpost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia Tramacere «smentisce in maniera categorica», per voce del legale  Tommaso Valente, le indiscrezioni circolate l’8 dicembre riguardo a una presunta volontà di denunciare  Dragos Ioan Ghermuscu. I parenti della 27enne non ritengono che il giovane abbia avuto un ruolo coercitivo nell’allontanamento della ragazza e ribadiscono piena adesione alla ricostruzione della Procura. «Smentiamo le voci di una possibile denuncia che la famiglia non ha intenzione di presentare nei confronti di chicchessia, perché non ritiene che ci sia coinvolgimento di alcuna persona nell’allontanamento di Tatiana», dichiara l’avvocato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tatiana tramacere famiglia chiudeTatiana Tramacere, indagini chiuse ma sui social monta l’odio, la famiglia: “Volevate la tragedia” - Se per gli inquirenti le indagine sul caso di Tatiana Tramacere sono praticamente chiuse, per alcuni utenti social è scattata la caccia alle presunte ... fanpage.it scrive