Tatiana Tramacere la famiglia chiude il caso | Nessuna denuncia contro Dragos

La famiglia Tramacere «smentisce in maniera categorica», per voce del legale Tommaso Valente, le indiscrezioni circolate l’8 dicembre riguardo a una presunta volontà di denunciare Dragos Ioan Ghermuscu. I parenti della 27enne non ritengono che il giovane abbia avuto un ruolo coercitivo nell’allontanamento della ragazza e ribadiscono piena adesione alla ricostruzione della Procura. «Smentiamo le voci di una possibile denuncia che la famiglia non ha intenzione di presentare nei confronti di chicchessia, perché non ritiene che ci sia coinvolgimento di alcuna persona nell’allontanamento di Tatiana», dichiara l’avvocato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

