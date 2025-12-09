Tatiana Tramacere la famiglia chiude il caso | Nessuna denuncia contro Dragos
La famiglia Tramacere «smentisce in maniera categorica», per voce del legale Tommaso Valente, le indiscrezioni circolate l’8 dicembre riguardo a una presunta volontà di denunciare Dragos Ioan Ghermuscu. I parenti della 27enne non ritengono che il giovane abbia avuto un ruolo coercitivo nell’allontanamento della ragazza e ribadiscono piena adesione alla ricostruzione della Procura. «Smentiamo le voci di una possibile denuncia che la famiglia non ha intenzione di presentare nei confronti di chicchessia, perché non ritiene che ci sia coinvolgimento di alcuna persona nell’allontanamento di Tatiana», dichiara l’avvocato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Il fratello di Tatiana Tramacere: “Andava da un’amica ma non è mai arrivata. Da allora il buio”
“Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva
Tatiana Tramacere ritrovata viva: il cugino Lorenzo difende la 27enne dalle critiche social Dopo 11 giorni di angoscia, Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva giovedì scorso, poco distante dalla sua abitazione, a casa dell’amico Dragos Gheormescu. Nonos - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, perché non si reggeva in piedi? Il legale di Dragos: «Forse un problema di alimentazione». La questione del... Vai su X
