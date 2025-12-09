Tatiana Tramacere ancora in silenzio non parla nemmeno coi familiari | le parole dello zio e del cugino
Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò nei giorni scorsi, non ha ancora fatto chiarezza sui reali motivi dell’allontanamento da casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Il fratello di Tatiana Tramacere: “Andava da un’amica ma non è mai arrivata. Da allora il buio”
“Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva
Tatiana Tramacere ritrovata viva: il cugino Lorenzo difende la 27enne dalle critiche social Dopo 11 giorni di angoscia, Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva giovedì scorso, poco distante dalla sua abitazione, a casa dell’amico Dragos Gheormescu. Nonos - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, perché non si reggeva in piedi? Il legale di Dragos: «Forse un problema di alimentazione». La questione del... Vai su X
Tatiana, i dubbi del papà: “Era smagrita, non si reggeva in piedi. Maltrattata? Non so...” - La gioia di Rino Tramacere che ha ritrovato la figlia dopo 11 giorni di silenzio. msn.com scrive
