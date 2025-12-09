Tassista a caccia di clienti | allontanato dall’aeroporto per condotte fastidiose

Fiumicino, 9 dicembre 2025 – In aeroporto c’è chi arriva per prendere al volo un aereo e chi invece. i turisti. È il profilo che emerge dalla sentenza del TAR Lazio, chiamato a valutare la vicenda di un uomo a cui il Questore di Roma aveva vietato per un anno l’accesso all’area urbana dello scalo di Fiumicino dopo una serie di episodi di avvicinamento insistente ai passeggeri e di intralcio al loro deflusso, il tutto per proporre un servizio taxi non autorizzato. Le date contestate – 14 aprile, 10 maggio e 31 luglio – mostrano una certa regolarità operativa: sempre nelle stesse aree, sempre con la stessa modalità, sempre con turisti nel mirino e con tariffe ben superiori a quelle ufficiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it