Tassista a caccia di clienti | allontanato dall’aeroporto per condotte fastidiose
Fiumicino, 9 dicembre 2025 – In aeroporto c’è chi arriva per prendere al volo un aereo e chi invece. i turisti. È il profilo che emerge dalla sentenza del TAR Lazio, chiamato a valutare la vicenda di un uomo a cui il Questore di Roma aveva vietato per un anno l’accesso all’area urbana dello scalo di Fiumicino dopo una serie di episodi di avvicinamento insistente ai passeggeri e di intralcio al loro deflusso, il tutto per proporre un servizio taxi non autorizzato. Le date contestate – 14 aprile, 10 maggio e 31 luglio – mostrano una certa regolarità operativa: sempre nelle stesse aree, sempre con la stessa modalità, sempre con turisti nel mirino e con tariffe ben superiori a quelle ufficiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/caccia-in-tutta-europa-taulant-toma-detenuto-evaso-da-opera/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Caccia #TaulantToma #Evasione #Detenuti #Milano - facebook.com Vai su Facebook
Autisti e tassisti abusivi a caccia di clienti all’aeroporto di Fiumicino - A individuarli sono stati i carabinieri, che hanno posto l’attenzione presso lo scalo del “Leonardo Da Vinci”. Secondo romatoday.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it