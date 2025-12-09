Tassa di soggiorno anche nel comune di Sassuolo le associazioni non ci stanno
Nel 2026, il Comune di Sassuolo prevede di introdurre la tassa di soggiorno, suscitando la reazione delle associazioni locali. Queste si oppongono alla misura, ritenendo che possa danneggiare il settore turistico e penalizzare le attività legate all’accoglienza nel territorio sassolese.
“Siamo contrari all’introduzione della tassa di soggiorno per chi alloggia sul territorio comunale sassolese nel 2026: si tratta di una misura che andrebbe a penalizzare il turismo nell’area. Auspichiamo la costituzione del Tavolo tra comune e Associazioni per dialogare insieme sulla destinazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Puglia la tassa di soggiorno non è uguale per tutti. Basta spostarsi dalla costa a un borgo interno e cambia tutto: importi, notti applicate e controlli (soprattutto in alta stagione). Se soggiorni nell’entroterra, può diventare un vero vantaggio competitivo: stessa - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, aumenta la tassa di soggiorno: +0,70 negli hotel e +1,50 per Airbnb. No degli esercenti lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
Sassuolo: la tassa di soggiorno entrerà in vigore a partire da marzo - “Ringrazio le Associazioni di categoria – commenta l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – per i preziosi suggerimenti e per il confronto costante e sempre costruttivo in corso in questi mesi su m ... Lo riporta sassuolo2000.it