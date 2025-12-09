Tassa di soggiorno anche nel comune di Sassuolo le associazioni non ci stanno

Modenatoday.it | 9 dic 2025

Nel 2026, il Comune di Sassuolo prevede di introdurre la tassa di soggiorno, suscitando la reazione delle associazioni locali. Queste si oppongono alla misura, ritenendo che possa danneggiare il settore turistico e penalizzare le attività legate all’accoglienza nel territorio sassolese.

“Siamo contrari all’introduzione della tassa di soggiorno per chi alloggia sul territorio comunale sassolese nel 2026: si tratta di una misura che andrebbe a penalizzare il turismo nell’area. Auspichiamo la costituzione del Tavolo tra comune e Associazioni per dialogare insieme sulla destinazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

