Taranto | aggredito un altro autista di pullman Kyma mobilità cresce la preoccupazione

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: Kyma Mobilità esprime profonda e crescente preoccupazione per la sicurezza del proprio personale, a seguito di due distinti e gravi episodi di violenza avvenuti nel giro di 48 ore ai danni degli operatori in servizio sulle linee urbane di Taranto. L’escalation di inciviltà e aggressioni fisiche ha raggiunto un punto critico che richiede un’immediata risposta da parte delle autorità competenti. Il primo episodio si è verificato nella serata del 6 dicembre presso il rione Tamburi. Solo due giorni dopo, l’8 dicembre, un secondo, sconcertante atto di violenza ha avuto luogo in via della Liberazione, nel quartiere Paolo VI. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
