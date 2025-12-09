Tantissima paura per la figlia di Federica Pellegrini ricoverata in ospedale | malessere mentre dormiva

Una notte che avrebbe messo in agitazione qualsiasi genitore, quella vissuta da Federica Pellegrini e dalla sua famiglia. La campionessa olimpica ha raccontato sui social ore interminabili, fatte di paura e corse contro il tempo, quando la piccola Matilde è stata colpita da un improvviso malessere mentre dormiva. Un episodio che ha gettato nel panico non solo lei e la nonna, presenti in casa, ma anche Matteo Giunta, lontano per lavoro, che ha immediatamente interrotto i suoi impegni per rientrare il più velocemente possibile. Il racconto affidato a Instagram è stato un misto di apprensione, tenerezza e sollievo per lo scampato pericolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

