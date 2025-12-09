Tanti visitatori a Terricciola per il programma natalizio | i prossimi eventi
Terricciola ha inaugurato il periodo natalizio con un fine settimana di grandi presenze. Il 7 e l'8 dicembre migliaia di visitatori sono arrivati nel borgo trasformato in un incantevole scenario di luci, mercatini e atmosfere da fiaba. Il parco comunale è diventato un villaggio di Natale, con la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
