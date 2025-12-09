Tanta gente poco shopping Il Ponte dell’Immacolata non riempie ancora i negozi | Bicchiere mezzo pieno

Durante il Ponte dell’Immacolata a Pisa, si è registrato un afflusso di visitatori, ma con un numero limitato di acquisti. Nonostante l’inaspettata presenza di molte persone, i negozi hanno riscontrato un calo nelle vendite, evidenziando un trend di turismo più che di shopping. Mario Ferrari analizza questa dinamica nella sua riflessione.

di Mario Ferrari PISA "Il ponte dell'Immacolata ha portato davvero molta gente in giro, ma hanno poche buste in mano". I commercianti di Borgo Stretto riassumono così questi giorni di grande afflusso – annunciato e confermato – nel centro storico: un fiume di persone che osserva, passeggia, fotografa, ma compra con estrema cautela. Eppure, l'atmosfera della festa quest'anno non manca: profumo di caldarroste, vetrine addobbate, luci finalmente anche sotto i portici, cantori per le strade. Un Natale che, almeno a colpo d'occhio, sembra finalmente tornato a respirare. Per Fabrizio Di Sabatino, titolare dell'omonimo negozio in largo Ciro Menotti, il bilancio è in chiaroscuro.