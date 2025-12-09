Tampona quattro auto in sosta grave incidente stradale Un ferito

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio del 8 dicembre lungo la strada tra Campello e Azzano. L’incidente ha coinvolto cinque veicoli, con uno dei mezzi che ha tamponato quattro auto in sosta, causando il ferimento di una persona. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono al centro dell’attenzione.

Campello, 8 dicembre 2025 – Attimi di tensione nel tardo pomeriggio lungo la strada che collega Campello ad Azzano: intorno alle 18 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto in tutto cinque veicoli. Secondo quanto riferito, un’auto in transito ha tamponato quattro vetture parcheggiate a bordo strada, generando un impatto che ha richiamato immediatamente l’attenzione dei residenti. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area dell’incidente e i mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per la circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tampona quattro auto in sosta, grave incidente stradale. Un ferito

