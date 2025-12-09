Tajani accoglie bimbi palestinesi | Italia in prima fila per aiutare popolazione civile Gaza – Il video

Il governo italiano, con il ministro Tajani, ha accolto oltre 1.500 bambini e rifugiati provenienti da Gaza, dimostrando l'impegno dell’Italia nel supporto alle popolazioni civili colpite dal conflitto. L'operazione si inserisce in un più ampio sforzo umanitario volto a offrire assistenza e speranza a chi cerca rifugio in Europa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Siamo arrivati a oltre 1.500 persone rifugiate da Gaza che sono venute nel nostro Paese. Continueremo ad aiutarli. L'altro ieri è partito da Brindisi, dalla base delle Nazioni Unite, un cargo con poco meno di cento tonnellate di beni alimentari per la popolazione civile di Gaza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani accogliendo i bimbi palestinesi bisognosi di cure a Ciampino.

