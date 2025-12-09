Tainted Grail | The Fall of Avalon si rinnova con Update 1.15 espansione Sanctuary of Sarras e DLC gratuito

Tainted Grail: The Fall of Avalon si aggiorna con l'Update 1.15, introducendo l'espansione Sanctuary of Sarras e il DLC gratuito Awaken. Questa fase evolutiva offre nuove possibilità di gioco e approfondimenti narrativi, ampliando l'esperienza immersiva del titolo e rafforzando l'impegno degli sviluppatori nel supporto continuo del gioco.

Awaken Realms ha annunciato una fase evolutiva importante per Tainted Grail: The Fall of Avalon, che si arricchisce con l’arrivo dell’ Update 1.15, della prima grande espansione “Sanctuary of Sarras” e di un bonus DLC gratuito dedicato ai collezionisti di equipaggiamenti. Un pacchetto che porta novità concrete su prestazioni, contenuti narrativi, personalizzazione e longevità complessiva dell’esperienza dark fantasy. L’aggiornamento 1.15 è ora disponibile su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series e punta soprattutto a migliorare l’ottimizzazione tecnica del gioco. I test interni indicano un aumento di oltre 20 fps su Xbox, mentre PC meno recenti e Steam Deck registrano benefici più contenuti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net