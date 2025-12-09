Tacconi racconta | Quanti ricordi alla Juve Di Agnelli ricordo questo e sono innamorato tanto di quel portiere

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Tacconi ha voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza alla Juve Eroe di Tokyo, portiere saracinesca di una Juventus leggendaria capace di vincere ogni trofeo. Stefano Tacconi, a quarant’anni di distanza da quella storica Coppa Intercontinentale dell’8 dicembre 1985 contro l’Argentinos Juniors, decisa dai suoi due rigori parati, si racconta a Tuttosport. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

tacconi racconta quanti ricordi alla juve di agnelli ricordo questo e sono innamorato tanto di quel portiere

© Calcionews24.com - Tacconi racconta: «Quanti ricordi alla Juve. Di Agnelli ricordo questo e sono innamorato tanto di quel portiere»

Altre letture consigliate

tacconi racconta quanti ricordiTacconi racconta: «Quanti ricordi alla Juve. Di Agnelli ricordo questo e sono innamorato tanto di quel portiere» - Stefano Tacconi ha voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza alla Juve Eroe di Tokyo, portiere saracinesca di una Juventus leggendaria capace di vincere ogni trofeo. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Tacconi Racconta Quanti Ricordi