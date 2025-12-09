Tacconi | Credo che quel portiere possa essere il nuovo me Mi piacerebbe vederlo alla Juventus un giorno
Giancarlo Tacconi esprime grande ammirazione per un giovane portiere, ritenendolo potenzialmente il suo successore e augurandogli un futuro alla Juventus. Le sue parole riflettono fiducia nel talento emergente e l’auspicio di vederlo indossare presto la maglia bianconera, alimentando aspettative e sogni nel mondo del calcio.
Le parole dell'ex estremo difensore. Eroe di Tokyo, portiere saracinesca di una Juventus leggendaria capace di vincere ogni trofeo. Stefano Tacconi, a quarant'anni di distanza da quella storica Coppa Intercontinentale dell'8 dicembre 1985 contro l' Argentinos Juniors, decisa dai suoi due rigori parati, si racconta a Tuttosport. COME STA OGGI – « Tiriamo avanti, ancora con una stampella. Platini, Cabrini e Brio mi hanno preso un po' in giro. Ormai quasi tutti sono messi come me, ma è l'età.
Tacconi a valanga sulla Juve: "Stato confusionale, surclassata. E Di Gregorio si vede che ha paura"
Tacconi racconta: «Quanti ricordi alla Juve. Di Agnelli ricordo questo e sono innamorato tanto di quel portiere» - Stefano Tacconi ha voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza alla Juve Eroe di Tokyo, portiere saracinesca di una Juventus leggendaria capace di vincere ogni trofeo.
