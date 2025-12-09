Sydney Sweeney | Non ho mai fatto interventi di medicina estetica Sui social sono tutti fuori di testa

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Criticatissima dopo aver posato per la controversa campagna dei jeans American Eagle, l'attrice statunitense 28enne dice la sua in una nuova intervista. Ribadendo che la sua bellezza è 100% naturale e sottolineando: «Sono contro l’odio e le divisioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sydney sweeney non ho mai fatto interventi di medicina estetica sui social sono tutti fuori di testa

© Vanityfair.it - Sydney Sweeney: «Non ho mai fatto interventi di medicina estetica. Sui social sono tutti fuori di testa»

Approfondisci con queste news

sydney sweeney ho fattoSydney Sweeney: «Non ho mai fatto interventi di medicina estetica. Sui social sono tutti fuori di testa» - Criticatissima dopo aver posato per la controversa campagna dei jeans American Eagle, l'attrice statunitense 28enne dice la sua in una nuova intervista. Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Sydney Sweeney Ho Fatto