Sydney Sweeney | Non ho mai fatto interventi di medicina estetica Sui social sono tutti fuori di testa
Criticatissima dopo aver posato per la controversa campagna dei jeans American Eagle, l'attrice statunitense 28enne dice la sua in una nuova intervista. Ribadendo che la sua bellezza è 100% naturale e sottolineando: «Sono contro l’odio e le divisioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
