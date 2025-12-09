Svolta Ue sui rimpatri Sì agli hub nei Paesi terzi Il Viminale | nostro successo

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato nuove misure per semplificare e accelerare i rimpatri degli immigrati irregolari, introducendo l’uso di hub nei Paesi terzi. Il Viminale celebra questa svolta come un successo, sottolineando l’obiettivo di rendere più efficace il processo di rimpatrio e di gestire meglio le migrazioni irregolari all’interno dell’UE.

Gli immigrati irregolari saranno rimpatriati con procedure più semplici e rapide: questa la decisione di ieri del Consiglio dell’Unione europea. Riuniti a Bruxelles, i ministri dell’Interno dell’Ue hanno raggiunto un accordo su un regolamento che introduce procedure comuni di rimpatrio, nuovi strumenti di cooperazione tra Stati membri e che impone obblighi ed eventuali sanzioni a coloro che rimangono illegalmente in un Paese europeo. Il testo concordato consentirà inoltre agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in Paesi terzi. Il Consiglio Ue ha poi approvato la sua posizione su un regolamento che modifica il concetto di ‘ Paese terzo sicuro ’ e amplia le circostanze in cui la domanda di asilo può essere respinta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

