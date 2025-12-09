Sviene davanti al fattorino delle pizze che gli salva la vita da una fuga di monossido nell' appartamento

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Devono la loro vita a un rider, che li ha salvati da un'intossicazione di monossido di carbonio. È quanto accaduto nella serata dell'8 dicembre a Rivarolo, nel Genovese. L'intervento del riderIl rider è arrivato intorno alle ore 23 a casa di un cliente, per consegnare delle pizze. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it

