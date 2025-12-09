Sviene davanti al fattorino delle pizze che gli salva la vita da una fuga di monossido nell' appartamento
Devono la loro vita a un rider, che li ha salvati da un'intossicazione di monossido di carbonio. È quanto accaduto nella serata dell'8 dicembre a Rivarolo, nel Genovese. L'intervento del riderIl rider è arrivato intorno alle ore 23 a casa di un cliente, per consegnare delle pizze. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it
Panico alla Casa Bianca, uomo sviene davanti a Trump durante conferenza stampa sui farmaci
Uomo sviene nello Studio Ovale davanti a Trump
Sviene davanti al fattorino della pizza, che gli salva la vita
Sviene davanti al fattorino della pizza, che gli salva la vita ift.tt/obHFEGk ift.tt/32ItDve Vai su X
Sbranato da un leone allo zoo davanti agli altri ospiti, il 19enne si era calato nella gabbia: «Sognava di diventare un domatore» - facebook.com Vai su Facebook
Intossicato dal monossido di carbonio salvato dal fattorino della pizza - Due persone sono rimaste intossicate ieri sera poco prima delle 23 nel quartiere genovese di Rivarolo in seguito a una fuga di monossido di carbonio. rainews.it scrive
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it