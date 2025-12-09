Sviene davanti al fattorino della pizza che gli salva la vita

Due persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Rivarolo, dopo aver aperto la forno. Un giovane di 21 anni è svenuto davanti al fattorino della pizza, che è intervenuto prontamente salvandogli la vita. L'incidente si è verificato nella sera di lunedì 8 dicembre 2025 in via Evandro Ferri.

L'allarme è scattato poco prima delle 23 di lunedì 8 dicembre 2025 al civico 16 di via Evandro Ferri a Rivarolo quando un giovane di 21 anni ha ricevuto la pizza che aveva ordinato.

